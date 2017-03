“Aún no podemos celebrar” Por: Juan Carlos Olaya. @ConcejalOlaya

El Concejal Juan Carlos Olaya dejó constancia en el Concejo de Cali de los motivos por cuales la Bancada del Movimiento MIRA se une a la conmemoración del día internacional de la mujer.

“Hoy, Marzo 8 de 2017, La Bancada del Movimiento Político MIRA quiere unirse a la conmemoración, no a la celebración, sino a la conmemoración del día internacional de la mujer. Celebraremos el día en que toda forma de violencia hacia la mujer desaparezca, celebraremos cuando no se planteen cosas tan absurdas como que se estudia la posibilidad de poder “pegarle” a la mujer una vez al año y que no sea delito como sucede actualmente en un país de Europa, celebraremos cuando nunca mas volvamos a escuchar discursos de odio discriminatorios como el del Eurodiputado que afirma que la mujer debe ganar menos que los hombres porque son mas débiles, mas pequeñas, menos inteligentes; celebraremos el día en que no se registren muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, celebraremos cuando todas las sociedades independientemente de su creencia e idiosincrasia valoren a la mujer y le den el lugar que merece, sin la mujer no hay vida, y sin vida no hay nada.

Detrás de la declaratoria del día internacional de la mujer hay unos antecedentes históricos importantes, y lo que mas nos preocupa, es que lo que motivo en su momento la lucha de genero y equiparación jurídica de la mujer frente al hombre por allá en 1789 en la época de la revolución francesa, donde la mujer tomo conciencia, por primera vez y de manera colectiva, de su situación social; y marchando hacia Versalles, junto a los hombres, las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema “libertad, igual y fraternidad”, hoy en día es una causa que no ha concluido, y el Movimiento MIRA le esta apostando todo a través de sus Representantes en las diferentes corporaciones públicas para que la mujer siga avanzando y ganando terreno en la sociedad y ante todo en la política, porque consideramos como Movimiento MIRA que la política sin la participación de la mujer esta incompleta.

Así las cosas y mientras los anteriores temas y muchos otros que atentan contra la dignidad de la mujer no se resuelvan, El Movimiento Político MIRA no descansará y seguirá uniéndose a la conmemoración del día internacional de la mujer mediante acciones políticas, honrando la memoria de todas aquellas mujeres que dedicaron y ofrendaron sus vidas buscando la igual de derechos y oportunidades de las mujeres frente a los hombres.”

