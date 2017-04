Concejal de MIRA preocupado por los recursos del adulto mayor

El concejal del Partido Político Mira Carlos Alberto Henao manifestó su preocupación frente la ineficiencia de la actual administración del Municipio de Pereira con los recursos del adulto mayor.

Señala el Concejal que los recursos que se han invertido en los centros de bienestar del adulto mayor son relativamente pocos; presuntamente, de acuerdo con el informe de la contraloría municipal de Pereira, los dineros se han extraviado generando así un posible detrimento patrimonial, pues en los hallazgos encontrados se pagaban servicios de manicure, pedicure y corte de cabello por un valor de $129.300 pesos, cifra totalmente desbordada para quienes normalmente hacemos uso de algunos de estos servicios. Adicionalmente argumentaba el Contralor Municipal que en un contrato por valor de $50.000.000 de pesos que existía un posible detrimento patrimonial de $47.000.000 de pesos, es decir, solo se invirtieron $3.000.000 de pesos y aun así la Secretaría de Desarrollo Social le pago el valor total de $50.000.000 de pesos al contratista.

Por otro lado en el Municipio de Dosquebradas se construye en este momento el segundo centro vida para la atención integral de los Adultos Mayores, mientras tanto en el Municipio de Pereira que tiene más recursos financieros no se ha construido ninguno en la administración de actual, teniendo en cuenta que en el Plan de desarrollo quedó plasmada la construcción de 5 centros vida más, y hasta ahora no hay ni siquiera planos para construir el primero. En la actualidad hay $14.000.000 pesos para este fin y no se ha invertido un solo centavo.

Como Concejal de Pereira estaré velando para que estos recursos se inviertan de manera eficaz en el beneficio de los adultos mayores y que se cumpla lo que quedo escrito en el plan de desarrollo.

CARLOS ALBERTO HENAO SERNA

CONCEJAL DE PEREIRA

