El consumo de drogas en Risaralda tiene niveles alarmantes

“Preocupados debemos estar con la situación social que actualmente tiene el Departamento en materia de drogadicción, nuestros jóvenes en los colegios y universidades están siendo protagonistas y no solo en temas respecto a educación, si no con el tema de consumo de sustancias psicoactivas. En este momento ocupamos el tercer lugar en Colombia en el consumo o prevalencia de sustancias ilícitas, siendo superados solo por Medellín con su área metropolitana y el Quindío, pero extraordinariamente superamos a Bogotá y Cali, ciudades mucho más grandes y con mayor número de población que nuestro Departamento, esta es una situación que no comprendemos” Expreso el Diputado Geovany Londoño.

Las cifras demuestran que de 1.034 personas, en promedio 66 consumen algún tipo de alucinógeno en Risaralda, de ellos 51 hombres y 15 mujeres, al verificar la estadística se comprueba que el problema ha trascendido debido a que en el 2008 las cifras llegaban tan solo a 18 casos de 1.000 habitantes.

El Diputado Geovany Londoño hizo un llamado para que las secretarias de educación de los Municipios, la del Departamento y la policía nacional, hagan seguimiento y acompañamiento a las personas que están inmersas en esta situación social, además de que se apliquen los controles respectivos para prevenir el consumo y toda la cadena de problemas que genera la drogadicción.

Geovany Londoño González

Diputado de Risaralda

