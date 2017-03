En Risaralda sí hay Turismo

Con satisfacción nos encontramos por esta época debido a la participación de nuestro departamento en la Vitrina Turística Anato 2017, pues con ello se demuestra, lo que he promovido durante mis dos periodos como Diputado y es la gran oportunidad que tenemos para ofrecer nuestro turismo a nivel nacional e internacional, ya que Risaralda no es sólo los termales de Santa Rosa, o el Parque Ukumari, sino que es además, una gran vitrina al mundo donde se ofrece turismo ecológico, ambiental, familiar, deportivo, cultural, que finalmente repercuten en aportes a los sectores económicos, comercial y empresarial, es decir, el turismo dinamiza nuestro departamento, de manera tal que nos proyecta no sólo como Pereira y Dosquebradas eje o motor de la economía, sino como todo un departamento pujante.

La participación en la XXXVI Vitrina Turística Anato en Bogotá, del 1 al 3 de Marzo, en un stand de 300 metros cuadrados y la oportunidad de que más de 150 empresarios del sector turístico de Risaralda puedan exponer las ventajas de nuestro departamento en los cuatro ejes principales a mostrar, es invaluable; ya que los sectores emblemáticos de nuestro departamento, el turismo cafetero, nuestra naturaleza y el turismo corporativo, son motores que se han ido ensamblando poco a poco para potencializar los municipios e ir consolidando una fuerza que nos haga el destino preferido de los Colombianos y extranjeros.

Geovany Londoño González

Diputado de Risaralda

@DiputadoGeovany

