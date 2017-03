Entrevista con la Concejala Gloria Stella Díaz por caso de Femicidio en Aguazul – Casanare (Caracol Radio)

“Lamentar la muerte violenta de Edenis Barrera Benavides, voluntaria de la Defensa Civil en Aguazul (Casanare), que nos debe doler a todos, porque infortunadamente lo que uno nota es que en Colombia a diario se cometen feminicidios, y como no se cometen en la capital de la República, pues no se visibilizan”.

“Por eso qué bueno que allí en Aguazul (Casanare) se haga esta marcha de protesta y se llame la atención de las autoridades. Yo fui coautora de la ley que en Colombia endureció las penas para el feminicidio: Cuando el asesinato se comete por parte de la pareja hacia la mujer; o el femicidio, que es el que se comete en una mujer por el solo hecho de ser mujer, que fue lo que pasó en el caso particular con doña Edenis. Lo importante es que recordemos que en Colombia existe una ley que puede calificar este delito como autónomo y tiene una pena hasta de 50 años de cárcel. Que no acepta beneficios, no tiene subrogados penales, no puede conceder rebajas de pena y una vez las autoridades determinen y capturen a la mayor brevedad posible a los agresores, a los delincuentes, a los asesinos de Edenis, buscar que no vayan a calificar el delito como homicidio, sino como femicidio”.

“Nosotros estamos liderando una campaña a nivel nacional que se llama “Con Maltrato NO Hay Trato”. Y lo que buscamos es que las autoridades califiquen el delito como es. Porque si lo llegaran a calificar como homicidio, al agresor, al asesino, podrían darle rebajas en la pena; descuentos por confesión o por sentencia anticipada; entonces lo que debemos buscar y nuestro compromiso con toda la familia y la sociedad, es que el delito sea calificado como debe ser”.

“Un feminicidio como el de Aguazul (Casanare), no es nada diferente a lo que pasó con Rosa Elvira Cely aquí en Bogotá. Ella fue violada, empalada y asesinada y eso fue lo que nos motivó a presentar en el Congreso de la República la Ley del Feminicidio. Por eso es muy importante que las autoridades hagan un trabajo juicioso. Primero de captura del asesino o (os), pero además la forma como tienen que calificar el delito”.

“Hay un tema sobre el cual yo quiero llamar la atención: La violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, en el último año (2016), en lugar de decrecer, aumentó. Y se ha vuelto como el pan de cada día escuchar a través de medios de comunicación que se les maltrata y asesina a las mujeres, y las autoridades poco están aportando. Porque a pesar que existe la legislación, uno ve con gran preocupación que a la mujer la revictimizan. Por ejemplo, cuando una mujer va a denunciar porque ha sido víctima de violencia, lo primero que le dicen algunas autoridades es “¿Y usted qué le hizo?” ¿Cómo lo provocó? ¿Para qué le reclamó si estaba en estado de embriaguez?” Y por eso nosotros estamos liderando esta campaña, llamando la atención de las autoridades para que por favor, se sensibilicen”.

“El tema de violencia intrafamiliar ya traspasó fronteras y traspasó los límites, a punto tal que en estos casos la vida de la mujer no tiene valor; que hombres se creen con derecho a disponer de su vida; no sólo la asesinan, sino que previo a su asesinato cometen con ella una serie de atrocidades. Esta es una sociedad enferma que merece primero: Que no haya mensajes de impunidad, pero también que debe haber una política de salud mental encaminada a proteger los derechos de las mujeres y las víctimas y tratar a los agresores; porque uno ve cada día que los ataques son con mayor sevicia, más premeditados y con toda la maldad que puede existir en el ser humano. Uno no entiende cómo a una mujer después de violarla la empalan; porque lo que pasó con esta voluntaria de la Defensa Civil, lo que cuentan los medios de comunicación, es terrible: La forma maliciosa y perversa como accedieron a ella. Un caso que no puede quedar en la impunidad y también un llamado de atención a todos los medios de comunicación para que este tipo de casos los hagan visibles”.

“Sólo en Colombia en el año 2016, se presentaron 727 casos de feminicidio. Es una cifra alarmante y preocupante. Ya en Colombia logramos una condena ejemplarizante de un joven de 19 años, que mató a su pareja de 17 años y dejó un bebé de 7 meses. En este caso la justicia le aplicó 49 años de cárcel. Que es la misma pena que esperamos le apliquen (50 años), al asesino de Yuliana Samboní. Porque era una niña, pero al fin y al cabo mujer. Y a esto se le llama femicidio”.

