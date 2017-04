Fusagasugá no está preparada para una emergencia invernal

No se necesita ser un geólogo o tener un estudio técnico para reconocer que no estamos preparados ante una eventual emergencia como la ya sucedida el 30 de octubre del 2014 en donde murió una habitante de la vereda Pekín, y varios damnificados sin contar los daños al comercio que también se vio perjudicado en la zona centro

Tragedias nacionales de alto impacto como la de Mocoa en el Putumayo y la reciente emergencia de Manizales ponen el dedo en la llaga de la enfermedad de los sistemas de riesgo y su efectividad para mitigar el impacto de eventuales sucesos como los descritos anteriormente.

No que queramos infundir pánico entre los pobladores de nuestro bello municipio, sin embargo nos acarrea una enorme responsabilidad como coadministradores de Fusagasugá y es nuestro deber alertar y anticiparnos a los sucesos. Durante el debate a la secretaria de agricultura y medio ambiente expuse un sentir que es colectivo en la corporación concejo municipal y es evidenciar que no estamos preparados, la capacidad institucional es limitada y si bien desde la administración se ha procurado generar acciones que mitiguen el impacto de una emergencia no solo invernal; también sísmica estas no han sido suficientes.

Cada vez que una fuerte lluvia baña la ciudad jardín es usual contemplar inundaciones por qué las alcantarillas rebosan y pierden su capacidad, antes pensábamos que era solo cuestión de las zonas orientales de Fusagasugá pues allí están los barrios más cercanos al cerro del Fusacatan,sin embargo el pasado fin de semana una de las quebradas de ciudad Eben-ezer desbordó produciendo inundaciones en varias viviendas y en la escuela de policía provincia del Sumapaz.

Me asalta un profundo interrogante y es saber que de las víctimas de las avalancha en el año 2014, poco o nula ha sido el apoyo para que recuperen en parte lo perdido, ojalá no suceda lo mismo con los Mocoanos o los Manizalitas afectados, mientras el medio de comunicación hace presencia, llegan todos , paradójicamente lo digo incluidos los políticos,paso el tiempo el olvido y la incapacidad administración de lo gubernamental para resolver su situación los ponen en el olvido.

¿Es cuestión de Cultura ciudadana?

Soy un convencido de que los modelos de cultura ciudadana traen cambios y transforman los conceptos paternalistas de la sociedad. Es inconcebible que de los ductos se extraigan llantas colchones y todo tipo de agentes contaminantes que terminan tapando los alcantarillados y ocasionando tragedias.

Desde el partido político MIRA nos hemos anticipado con acciones normativas que fomenten la conservación de entornos ambientales en zonas declaradas como de alto riesgo. En el año 2014 fuimos autores del acuerdo Muros verdes pulmones verdes, que entre sus artículos exige la mitigación de estas zonas atravesar de la estabilización de capa vegetal, nuestro reto en los próximos días será preguntar a Emserfusa por qué las alcantarillas con lluvias no torrenciales , colapsan pues en la solución de este problema no solo está llamada la secretaria de agricultura y medio ambiente, también es tema de planeación, salud y desde luego la ciudadanía.

Concluyo agradeciendo a Dios que ha sido benevolente al guardarnos, especialmente a nuestros bomberos auténticos herpes que siempre nos han librado en eventuales sucesos que preocupante mente cada vez se reporten con mayor frecuencia.

