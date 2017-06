Hospital Santa Mónica con mucha letra menuda

En control político que realiza la Asamblea Departamental de Risaralda en los meses de junio y julio a las diferentes entidades vinculadas con la Gobernación, le correspondió el turno al Gerente de la E.S.E. hospital Santa Mónica, doctor Javier Alejandro Gaviria Murillo, informando a los honorables Diputados el estado actual en el que se encuentra esta entidad en diferentes temas como viabilidad financiera, cartera de las EPS, demandas efectuadas en contra del hospital, número de personas atendidas entre otros.

En términos generales esta entidad se encuentra bien posicionada en comparación con otras privadas que están a punto de cerrar sus instalaciones por deudas superiores a 50 mil millones de pesos, pero siempre está latente la lucha con las EPS para que cancelen lo adeudado que oscila por un monto aproximado de 12 mil millones de pesos.

Pero llamó la atención en el transcurso del debate, una solicitud realizada por el corporado Geovany Londoño, en cuanto al informe físico, presentado a los doce Diputados.

“Este informe se debe revisar literalmente con lupa, su letra es tan menuda que no se puede saber de qué es lo que se habla, sobre todo en el listado de los contratos que realiza la entidad, no se puede leer el objeto del contrato con facilidad, cómo vamos a realizar un verdadero control político si no llega la información clara y legible para poder formular las preguntas del caso” Así lo comentó el diputado en el recinto de la Asamblea.

Por tal motivo, el Gerente Gaviria presentó excusas públicas por la mala presentación del informe y dijo que tampoco le gustaría que le llegara un informe de esta manera. El gerente se comprometió en enviar de nuevo un informe más legible, para poder ser analizado por los Diputados y se re programará en días posteriores a esta entidad para que termine de presentar su informe de la parte contractual a la duma departamental.

