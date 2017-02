Ni la “tutela” garantiza el derecho a la pensión : Carlos Eduardo Guevara

Bogotá, enero 31 de 201

81.624 tutelas por pensiones entre 2015 y 2016

Según un reporte de Colpensiones, en los últimos dos años se han presentado 81.624 tutelas, de las cuales 16.223 se reportaron como incidentes de desacato, que de acuerdo con la ley colombiana si se sumaran todos estos incidentes podría generar mínimo 44 años de detención a los funcionarios competentes, advirtió el Congresista del Movimiento Político MIRA, Carlos Eduardo Guevara.

Otras 49.152 tutelas ya fueron falladas en contra de esta entidad, y de no cumplirse con la sentencia, la situación se agravaría aún más, pues podrían llegar a convertirse también en futuros incidentes de desacato, generando 134 años más de detención, medida que NO podrá cumplirse porque el sistema se desbordó y estas herramientas jurídicas ya no son la solución al problema.

Ante esta crisis pensional, solicito al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para que el sistema pensional en Colombia no siga colapsado y a Colpensiones revisar su planta de personal para determinar si es insuficiente ante la alta demanda de solicitudes para pensión, y así poder dar una solución definitiva a esta problemática que es una de las responsables de la congestión del sistema judicial.

De esta manera, no solo se vulnera el derecho de los pensionados, sino que se les impone un carga para su bolsillo, pues desesperados porque el tiempo estipulado para recibir su pensión se alarga entre 2 y 5 años, periodo en el que no devengan un solo peso, se ven en la necesidad de endeudarse para contratar a un abogado, ya que la única alternativa que les queda es tutelar.

“Al parecer se observa negligencia por parte de Colpensiones en el estudio de las solicitudes pensionales, debido a que el 80% de las solicitudes tramitadas ante Colpensiones no prosperan, sin embargo, la justicia les da razón a los tutelantes. Más preocupante aún, si se tiene en cuenta que para más del 70% de la población que logra pensionarse en el país, su pensión no supera más de 2 salarios mínimos, aseguró el Representante de MIRA.

