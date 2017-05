Ley 1146 de 2007

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

Si bien en Colombia existía una ley que dictaba algunas medidas para reducir el turismo sexual con menores y demás formas de abuso sexual infantil, la normatividad vigente carecía de una política integral para la prevención y atención del abuso sexual infantil en todas sus formas.

Esta iniciativa de la bancada de MIRA fue radicada cinco veces antes de que el Congreso por fin la aprobara. Su objeto es prevenir el abuso sexual infantil y atenderlo cuando tiene lugar, con un enfoque de cuidado integral y protección al menor. Así, se constituye en la primera norma de este tipo en Colombia.

Entre sus disposiciones establece que el abuso sexual infantil debe ser tratado por el Estado aún cuando en el Código Penal no se tipifique como delito. Esto quiere decir que el hecho de que un niño sea abusado sexualmente es suficiente como para obligar a las instituciones a actuar, aunque los agresores no sean procesados judicialmente. Entonces, por ejemplo, si un niño es abusado por un familiar tiene derecho a tratamientos y protección incluso cuando quien cometió el abuso no sea condenado. Según la misma exposición de motivos: “aún cuando el abuso no llegue a ser considerado delito, las disposiciones del proyecto de ley, en lo pertinente, podrían ser aplicables”.

Además, la ley crea el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual. Este comité es desde la vigencia de esta ley la institucionalidad responsable de asesorar, apoyar y articular a las entidades del Estado en lo concerniente a la lucha frontal contra el abuso sexual infantil.

En su articulado esta ley también ordena la realización de campañas publicitarias para prevenir este flagelo, e instituye protocolos de diagnóstico y denuncia del abuso sexual infantil tanto en la escuela como en los centros de salud y la familia. Adicionalmente ratifica el deber ciudadano de denunciar cualquier caso de violencia sexual contra niños y niñas.

