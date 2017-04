MIRA demandó nulidad ante Consejo de Estado de Resolución que incrementa factura del agua

Ante el Consejo de Estado se radicó la nulidad de la Resolución CRA, 750 de febrero de 2016 fundamentada en falsa motivación porque viola normas nacionales como el Decreto Nacional 1006 de 1992, que establece los criterios para fijar el consumo básico como la ley 142 de 1994 de servicios públicos y la ley 373 de 1997 sobre el uso racional y eficiente del agua, afectando de manera progresiva e injustificada a cerca de 9 millones de suscriptores y 30 millones de usuarios de los estratos 1, 2 y 3, afirmó el Presidente del Partido MIRA, Carlos Baena.

Asimismo, los estudios que sustentan esta medida solo se basaron en suscriptores, es decir, en el medidor de agua y no en el total de familias que se benefician del servicio, disminuyendo el número de metros cúbicos de consumo básico que es subsidiado, contrario al interés social y a las normas que regulan la materia.

Llama la atención que el estudio soporte de la Resolución tampoco excluyó los predios desocupados, afectando el método de cálculo de los metros cúbicos del consumo básico. Aunque es de vital importancia que el consumo sea controlado para que no haya desperdicios, consideramos que la reducción de los metros cúbicos subsidiados es exagerada, ya que en el caso de Bogotá, el consumo básico pasaría de 20 a 11 metros a 1 de enero de 2018.

Esto refleja que la medida está orientada a disminuir los subsidios y no al uso racional del agua, pues los mismos estudios demuestran que se ha cumplido la meta de ahorro en especial en los estratos 1, 2 y 3, por tanto no existe alguna justificación para este castigo y prueba de ello es que para los comerciales, industriales y para los estratos 4, 5 y 6, que consumen más agua, no se contempla ninguna sanción, violando el principio de igualdad.

“Para citar el caso del estrato 1 en Bogotá, la primera factura de este año se incrementó en un 58% si se consumen 20 metros cúbicos, en pesos esto equivale a un incremento de 32 mil pesos, y al primero de enero de 2018 se incrementará en 105%, es decir, 56.500 pesos. Según cifras de la Secretaria de Hábitat del Distrito esta medida afectaría a 378.743 familias de los estratos 1,2 y 3, que representa el 28% del total de los usuarios de la EAAB”, aseguró el presidente de MIRA.

Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos del 30 de marzo de 2017 la cual analizó 606 municipios de los más de 1.100 que existen en el país, a diciembre de 2016 ha afectado a 905.660 suscriptores, es decir, aproximadamente a 3 millones de usuarios.

Para enero de este año con un análisis de solo 157 municipios, la medida afectó a 1.169.549 suscriptores, aproximadamente a 3,5 millones de usuarios. Al comparar los dos periodos analizados se observa un incremento de un 29% de los suscriptores afectados, y solo con una muestra de ¼ parte de los municipios: 606 municipios vs 157 municipios.

La situación se agrava aún más, cuando los departamentos con mayor afectación son los que poseen la mayor población vulnerable del país: Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En el caso del Vichada afecta al estrato 1 en un 96% y en el Guaviare en un 63%.

Las empresas de servicios públicos también se podrían ver afectadas porque si se compara el número de suspensiones por no pago, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, mes en que se aplicó el segundo reajuste, se observa que las suspensiones aumentaron en un 116%, pasando de 101.000 a 218.000 suscriptores, en solo 500 municipios.​​

El Presidente de MIRA solicitó como medida inmediata, suspender de manera provisional la Resolución 750, mientras el Consejo de Estado falla la demanda. “No entendemos porqué el Gobierno Nacional, en lugar de contemplar medidas que beneficien a la población más vulnerable del país, como lo es el mínimo vital, establezca la disminución de los metros que se subsidian a esta población”, indicó.

