“MIRA fue el partido más transparente en 2016”: Secretario Anticorrupción (Canal Capital)

"MIRA fue el partido político más transparente en 2016": Secretaría de Transparencia en Canal Capital En entrevista con Claudia Palacios, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, explicó en qué consiste la medición de transparencia de los partidos políticos que elabora su entidad. Enciso destacó a MIRA como el partido político más transparente de la medición en 2016, con 82% de cumplimiento. Luego explicó que el promedio de cumplimiento del resto de partidos es de apenas 32% y que la Procuraduría General de la Nación es el órgano garante de dicho cumplimiento. De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 por la cual se crea la “Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional” se pone a disposición la sección – Transparencia y Acceso a la Información Pública-, en la cual los ciudadanos interesados pueden conocer de primera mano la información general de MIRA, en nuetro sitio web: www.movimientomira.com

