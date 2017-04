Nuestra Gestión del 2017

Labor de nuestro Presidente y Ex Senador, Carlos Alberto Baena López

El 6 de abril, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena escribió desde su cuenta de Twitter: “Celebramos que Estatuto de Oposición reconozca la Independencia como Opción Política. Es un logro del Partido Político MIRA como Fuerza Independiente”.

El 5 de abril, nuestro Presidente Carlos Baena escribió su columna habitual sobre: “El Sistema de Transporte. Debilidad y necesidad”, para los diferentes medios de comunicación

El 28 de marzo, nuestro Presidente Carlos Baena escribió en su columna para los diferentes medios de comunicación impresos, sobre “La Equidad de La Mujer : Del Discurso a Los Hechos”.

El 27 de marzo, nuestro Presidente Carlos Baena concedió una entrevista para el Programa de RCN “Cuatro Caminos”, para explicar el Proyecto de Ley que prohíbe a profesores acusados de abuso sexual infantil, estar a cargo de niños en colegios, rutas de buses escolares y similares.

El 22 de marzo, durante el Marco de Cooperación Sur-Sur, a través del Foro Crans Montana, realizado en Marruecos (África), -con el fin de compartir experiencias exitosas y buscar sinergias para fortalecer la participación de mujeres en política-, el Partido Político MIRA presentó su Gestión por la Mujer.

En el evento, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena, recordó que desde las elecciones de 2008, MIRA implementó el “Sistema Cremallera” con listas cerradas conformadas por una mujer y un hombre de manera alterna, con el fin de asegurar la participación efectiva de las mujeres en la política. Asimismo, señaló que MIRA ha enfocado la mayoría de sus iniciativas políticas en la defensa de los derechos sociales, económicos y civiles de las mujeres.

El 21 de marzo, Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial. Ley 1482 @Baena, primera contra discriminación en Colombia

El 15 de marzo, nuestro Presidente Carlos Baena, a través de un saludo en el Día Internacional de la Mujer, destacó que MIRA lleva 17 años impulsando la Participación Política de la Mujer.

El 14 de marzo, nuestro Presidente Carlos Baena, recordó que el @PartidoMIRA lleva 17 años defendiendo los derechos de la Mujer, promoviendo equidad y oportunidades, e impulsando su participación política.

El 8 de marzo, en el Día Internacional de La Mujer, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena, felicitó de manera especial a la Dra. María Luisa Piraquive, por considerarla una Líder Mundial excepcional

El 7 de marzo, nuestro Presidente y Ex Senador Carlos Baena, en su columna para los diferentes medios de comunicación escribió: “Todavía hay alguna discusión y la medida (el voto obligatorio) debería ser gradual, “porque atenta contra las minorías políticas y los partidos nuevos”. En su criterio, el voto obligatorio favorece a las grandes organizaciones políticas, con estructuras y organización poderosas.

El 7 de marzo, durante Audiencia Pública sobre Alzas en Acueducto y Alcantarillado, liderada por el Partido MIRA, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena, denunció que “El Aumento en las Tarifas de Agua es un Gota a Gota”; por lo que pidió derogar la Resolución de la Comisión Reguladora de Agua CRA, que disminuye el consumo básico en agua para los estratos 1, 2 y 3.

El 7 de marzo, nuestro Presidente y Ex Senador Carlos Baena, escribió en su columna del Diario del Huila, que “El Voto Obligatorio NO es la solución a la Apatía Política”

El 28 de febrero, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena anunció que junto con su bancada de Congresistas y la Concejala Gloria Stella Díaz, liderará varias iniciativas legislativas en defensa de la Niñez Colombiana. La primera ya fue radicada en el Congreso y busca inhabilitar de manera perpetua a personas que hayan sido condenadas por abuso sexual, para ejercer cargos a nivel educativo, de cuidadores, formación pública o privada y en transporte escolar.

El 25 de febrero, nuestro Presidente Carlos Alberto Baena, concedió una entrevista para el Diario Universal de Cartagena, en donde resaltó la labor de la Doctora María Luisa Piraquive en materia de Discapacidad y se refirió a procesos judiciales archivados

El 21 de febrero, la Bancada del @PartidoMIRA, presidida por @Baena, abandera derechos de las niñas y niños del País

El 9 de febrero, nuestro Presidente Carlos Baena escribió la columna “Tradición, Independencia y Solidaridad”, desde el @GlobalMiraism en el Portal SoyHispanoTv de Canadá

El 7 de febrero, nuestro Presidente Carlos Baena presentó en Comisión de Desarrollo Social en la ONU (N.Y.), un caso de éxito en Colombia a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, liderada por su Presidenta la Doctora María Luisa Piraquive, sobre fortalecer el desarrollo social mediante la identificación de las capacidades de las personas en situación de discapacidad.

El 6 de febrero, durante la 55 Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social en la ONU (N.Y.), “Erradicando Pobreza”, nuestro Presidente y Ex Senador Carlos Baena, participó como ponente.

El 31 de enero, el Ex Senador y Presidente del Partido MIRA, Carlos Alberto Baena, escribió su columna para los diferentes medios de comunicación, “Es Cuestión de Independencia”: “…Ahí radica la importancia del logro de la Bancada del Partido MIRA en la última semana: Ni izquierda, ni derecha, ni gobiernista, ni de oposición…”

Labor de nuestros Congresistas Ana Paola Agudelo, Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Carlos Eduardo Guevara, Representante a la Cámara por Bogotá y Guillermina Bravo, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca

El 9 de abril, durante la conmemoración del Día Nacional de Víctimas, nuestros Representantes a la Cámara, Guillermina Bravo, Carlos Eduardo Guevara y Ana Paola Agudelo, escucharon atentamente a las víctimas del conflicto armado colombiano, mostrándose solidarios con las diferentes denuncias de delitos cometidos: Desplazamientos forzados, homicidios, mutilaciones por minas, secuestros, torturas, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas, atentados, desaparición forzada y robo de bienes; y se mostraron dispuestos para que tengan una atención integral.

El 9 de abril, la Congresista Guillermina Bravo compartió con líderes y lideresas afrocolombianos en la capacitación de estrategias para mejorar las condiciones de vida de esta población.

El 7 de abril, se realizó la entrega de certificados del Taller Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia contra la Mujer, en el Centro Culural Guillermo Barney Materón, de Palmira (Valle del Cauca), con el acompañamiento de nuestra Congresista Guillermina Bravo y en colaboración con la ONU Mujeres, la Asociación Mujeres Emprendedoras Por Tí Mujer, la Administración Municipal y la Red de Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz

El 7 de abril, la Representante a la Cámara Guillermina Bravo, como coautora apoyó el Proyecto de Ley 248 de 2017, donde se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, que busca restablecer los derechos de las personas con discapacidad, quienes podrán tomar sus propias decisiones con apoyos técnicos.

El 7 de abril, la Bancada del Partido MIRA radicó el Proyecto de Ley 251 de 2017, que pretende que se abran las aulas del campo para las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y las mujeres víctimas del conflicto armado y sus hijos.

El 4 de abril, la Congresista por el Departamento del Valle del Cauca, Guillermina Bravo Montaño, dejó constancia como Presidenta de la Bancada Afro, que no ha sido un buen comienzo de año para los chocoanos, teniendo en cuenta que más de 3.549 personas han tenido que abandonar sus tierras, como consecuencia de la grave situación humanitaria que se está viviendo en los diferentes territorios.

El 3 de abril, la Bancada del Partido MIRA en el Congreso se solidarizó con la situación que están viviendo en este momento los habitantes de la Ciudad de Mocoa, afectados por la avalancha.

El 3 de abril, nuestra Congresista Guillermina Bravo participó en la entrevista realizada por el Programa de Televisión “Al Punto Afro” del Canal Congreso, sobre La Política Pública para las Comunidades Afro y Etnias

El 30 de marzo, se realizó la entrega de Galardones “Mujeres Vallecaucanas de Honor” en Cali, como reconocimiento a su liderazgo político, social y comunitario, con la presencia de la Representante Guillermina Bravo y el acompañamiento de la Concejala de Bogotá Gloria Stella Díaz, el Diputado Ramiro Rivera, el Concejal de Cali Juan Carlos Olaya Ciro, el Concejal de Calima Darién Francisco Hurtado, los Concejales de Sevilla Andrés Mauricio Quenguán y Gustavo Tabares, el Ingeniero Maximiliano Tovar y la Secretaria de la Mujer en el Valle Martha Cecilia Zúñiga Tafur.

El 30 de marzo, durante el evento de “Mujeres Vallecaucanas de Honor”, el Concejo de Cali, a través de nuestro Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, condecoró a la señora Dioselina Caracas Mina, una mujer de 107 años, por su aporte durante tantos años a la cultura gastronómica y por ser pionera en la preparación del manjar blanco en el Valle del Cauca

El 29 de marzo, nuestra Congresista Guillermina Bravo, como Presidenta de la Bancada Afro se reunió con los Representantes que la conforman, con el acompañamiento del Gobernador del Chocó y su comitiva, para tratar temas importantes, entre ellos la situación de Belén de Bajirá.

El 27 de marzo, nuestra Presidenta de la Bancada Afro en el Congreso Guillermina Bravo, conmemoró el Día Internacional para Eliminar la Discriminación Racial (21 de marzo) y recordar el hecho histórico que lo originó como una manifestación contra el Apartheid en 1960.

El 26 de marzo, el Partido MIRA llevó a cabo la celebración del Día Internacional de La Mujer en el Municipio de Restrepo (Valle), con la presencia del Diputado Ramiro Rivera y su esposa, el asesor Edgar Olivares y su esposa, el Director Político Henry Hernández y su esposa y varios líderes y lideresas.

El 24 de marzo, nuestra Representante Guillermina Bravo, destacó la labor de los Locutores en su día: “Valoramos su pasión por Hacer Radio, con responsabilidad social”.

El 24 de marzo, el Congresista Carlos Eduardo Guevara pidió sancionar a las empresas contaminantes de aire que están siendo investigadas, ya que están afectando la calidad del aire en Bogotá.

El 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, la Congresista Guillermina Bravo, hizo un llamado a toda la sociedad, para que “Valoremos este recurso vital, tan indispensable para la subsistencia”.

El 21 de marzo, durante la discusión del Proyecto de Ley 193 de 2016 que modifica el Código de Extinción de Dominio, la Congresista Guillermina Bravo Montaño, intervino para sustentar la proposición de que se prioricen programas de acceso a tierras para mujeres víctimas del conflicto y adultos mayores en el campo, en cumplimiento de los acuerdos de La Habana

El 21 de marzo, durante el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Representante Guillermina Bravo, anunció que el Partido MIRA rechaza cualquier tipo de Discriminación Racial. Y señaló: “Seguiremos trabajando desde la Cámara de Representantes, para erradicar este fenómeno. Promovemos los objetivos del Decenio Afrocolombiano 2015 – 2024 y la Ley 1482 de 2011 del Ex Senador Carlos Alberto Baena López”

El 20 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de La Mujer, se llevó a cabo un homenaje en Tuluá (Valle del Cauca a las lideresas, con el acompañamiento de líderes, lideresas y simpatizantes del Partido MIRA y los Asesores de Tuluá, Riofrío, Andalucía y Trujillo.

El 19 de marzo, Educar Consumidores agradeció en nombre de la Infancia a un grupo de Congresistas, entre ellos la Representante Guillermina Bravo, por el compromiso con la Salud Pública al apoyar políticas orientadas a la reducción del consumo de comestibles y otros productos industriales que afectan la salud, así como por el compromiso por el derecho fundamental al Agua.

El 18 de marzo, se realizó un evento de Reconocimiento a las Mujeres de la Ciudad de Palmira (Valle), por su importante trabajo a favor de las mujeres

El 18 de marzo, se llevó a cabo el homenaje de Reconocimiento al maestro y poeta Leonel Viáfara Brand, por el lanzamiento de su Libro de Poemas “Quimeras”, en el Municipio de Villarrica (Cauca), con el acompañamiento de la Congresista Guillermina Bravo

El 18 de marzo, se llevó a cabo una reunión de bancada en el municipio de Florida (Valle), con la asistencia de directores políticos, concejales, asesores, delegados y ediles, con el fin de seguir trazando estrategias para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

El 18 de marzo, durante la celebración del Día Internacional de La Mujer en Buga (Valle), se realizó una Rendición de Cuentas del trabajo desde el Congreso de la República, por la defensa de los derechos de las mujeres, con el acompañamiento de los asesores de Buga, Andalucía y Riofrío

El 17 de marzo, se llevó a cabo la celebración de los 150 años del Municipio de Pradera (Valle), con la asistencia del Alcalde, el Comandante del Batallón de Ingenieros de Palmira y otros dirigentes cívicos y políticos de Pradera y del Valle del Cauca

El 17 de marzo, en el Municipio de Puerto Tejada se llevó a cabo un homenaje a la Mujer Norte Caucana, en donde la Representante a la Cámara Guillermina Bravo y el Diputado Óscar Manuel Castrillón resaltaron el liderazgo en esta región.

El 17 de marzo, durante la mesa de trabajo convocada por el Partido Político MIRA, para tratar la problemática de los altos niveles de mercurio en los procesos industriales, que están envenenando a los habitantes de diferentes barrios de Bogotá, el Representante a la Cámara Carlos Eduardo Guevara, solicitó el protocolo de atención para 19 personas intoxicadas por mercurio en una empresa de la ciudad.

El 15 de marzo, nuestro Congresista Carlos Guevara calificó de “Lamentable la decisión de la Administración Distrital, da aumentar tarifas del SITP y Transmilenio. De cada $100, $95 va a los operadores de Transmilenio por un pésimo servicio. Se prefirió afectar 2 millones de usuarios, que revisar contratos”.

El 14 de marzo, se llevó a cabo una reunión de líderes y lideresas del Partido MIRA en el Municipio de Caloto (Cauca), con la asistencia de la Congresista Guillermina Bravo y el Diputado Óscar Manuel Castrillón Cobo, Presidente de la Asamblea del Cauca, con el fin de analizar la estrategia política a seguir

El 12 de marzo, se celebró el Día Internacional de La Mujer en el municipio de Yumbo (Valle), con la asistencia de la Congresista Guillermina Bravo, líderes, lideresas y simpatizantes del Partido MIRA

El 11 de marzo, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas desde el Congreso de la República en el 2016, en el Municipio de “El Cerrito) (Valle del Cauca) y se ofrecieron beneficios para los Adultos Mayores

El 10 de marzo, se celebró el Día Internacional de La Mujer con las lideresas Miraístas de las Comunas de Cali y la asistencia del Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, la Secretaria de La Mujer Martha Zúñiga, la Directora Política Sandra Arboleda y el Ingeniero Diego Anacona

El 10 de marzo, en entrevista con Claudia Palacios, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, subrayó que MIRA fue el Partido más transparente de 2016, con 82% de cumplimiento. Asimismo, explicó que el promedio de cumplimiento del resto de partidos, es de apenas el 32%; y que la Procuraduría es el órgano garante de dicho cumplimiento de las obligaciones a nivel de transparencia, de los partidos políticos.

El 9 de marzo, la Bancada de MIRA en el Congreso, radicó un Proyecto de Ley para proteger de la violencia a la mujer migrante, con el fin de ampliar y fortalecer los mecanismos de prevención y protección a las connacionales en el exterior y enfrentar integralmente la violencia contra las mujeres.

El 8 de marzo, se realizó el evento del Día Internacional de La Mujer en el Corregimiento de Timba en el Municipio de Buenos Aires (Valle del Cauca), con el acompañamiento de la Congresista Guillermina Bravo y el Diputado Juan Manuel Castrillón Cobo

El 8 de marzo, durante el Día Internacional de La Mujer, la Congresista Guillermina Bravo anunció que al considerar que “La Mujer es un Gran Baluarte y parte fundamental del Proceso de Paz, el Partido MIRA ha radicado varios Proyectos de Ley en su beneficio: El PL 094 de 2016, que prohíbe la prueba de embarazo como requisito para ingresar a laborar. El PL 095 de 2016, que establece la estabilidad laboral para las mujeres embarazadas o lactantes, que trabajan por prestación de servicios. Y el PL 096 de 2016, que establece que se abran las aulas del campo para las mujeres rurales y las mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado y sus hijos

El 7 de marzo, el Congresista Carlos Guevara, denunció que “La Resolución de la CRA presenta inconsistencias, lo que conlleva a afectar a más de 355 mil familias sólo en Bogotá; y a más de 8 millones de colombianos que viven en los estratos 1 y 2 del País.

El 6 de marzo, se llevó a cabo el Encuentro entre el Club Deportivo la Renovación de Cali y el Equipo de Fútbol de MIRA en el Municipio de Riofrío (Valle), con el fin de impulsar el deporte en la juventud y promover las prácticas deportivas con principios y valores

El 6 de marzo, las mujeres de Riofrío (Valle) realizaron un acto simbólico para llamar la atención sobre la necesidad de seguir trabajando para reducir los índices de violencia que se ejercen contra la mujer

El 6 de marzo, se llevó a cabo una reunión del Bloque Regional y Parlamentario, con el fin de analizar la situación del Hospital Universitario del Valle y de EMCALI, con la asistencia de la Congresista Guillermina Bravo

El 3 de marzo, la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, se refirió a la homologación de penas, por el caso del colombiano condenado a pena de muerte por narcotráfico.

El 3 de marzo, la FSC Región Noticias le realizó una entrevista a la Congresista Guillermina Bravo, durante el Taller de Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia contra La Mujer, en Jamundí (Valle del Cauca)

El 2 de marzo, de acuerdo con Estudio de Cali Visible, el Partido político MIRA fue catalogado por periodistas y analistas como el más disciplinado del País y de la Ciudad de Cali, al decir que: “Tienen 3 cargos de elección popular y los tres trabajan de manera conjunta en la toma de decisiones; siguen los lineamientos planteados por el partido; la bancada se reúne de manera mensual; y no hay disputas al interior de la colectividad”.

El 1o. de marzo, el Congresista Carlos Eduardo Guevara, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, que al momento de distribuir los recursos de educación superior, transfiera los dineros necesarios a las universidades públicas, para que puedan superar el déficit que asciende a más de un billón de pesos. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que se tramite a través del Congreso la creación del Fondo de Educación Superior; y para que las discusiones públicas se den con el acompañamiento y concertación de todos los actores, como son las universidades y el personal docente.

El 27 de febrero, una vez conocida la decisión tomada por las autoridades de la República Popular China, -de ejecutar al colombiano Ismael Arciniégas de 72 años, detenido por narcotráfico en ese país-, la Representante por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, volvió a hacer el llamado urgente que ha solicitado con insistencia desde años atrás a los anteriores ministros de Justicia, al nuevo Ministro de esa cartera, Enrique Gil Botero, para que avancen con celeridad las negociaciones y concreten el Convenio de Repatriación entre Colombia y la República Popular China. “Esta decisión sienta un precedente realmente adverso para los connacionales recluidos en las cárceles de China”; añadió.

El 26 de febrero, la Radio Nacional de Colombia le realizó una entrevista a la Congresista Guillermina Bravo, en donde se trató el tema del Proyecto de Ley Orgánica 120 de 2016 Cámara y 012 de 2015 Senado, que crea la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras, o población Afrocolombiana

El 26 de febrero, se llevó a cabo una reunión en Sevilla (Valle) con Representantes, Delegados y Líderes, para analizar las estrategias políticas

El 25 de febrero, se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas en el Centro Comercial La Estación de Cali, con el acompañamiento de la Congresista Guillermina Bravo, el Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, la Fundación Sueños, Vida y Esperanza, la Fundación CroniCare y el Centro de Investigación de Anomalías Congénitas y Enfermedades Huérfanas CIACER

El 25 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo llevó a cabo una reunión con Asociaciones de Mujeres en el Corregimiento de Villagorgona, Municipio de Candelaria (Valle), en donde se realizó la Rendición de Cuentas del trabajo que el Partido MIRA ha realizado en beneficio de las mujeres y los afrocolombianos

El 25 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo llevó a cabo una reunión en la Comuna 12 de Cali, Barrio Asturias, con la asistencia de la Directora Política Claudia Campo, el Edil Diego Paredes, Delegados y demás líderes y lideresas, con el fin de realizar la Rendición de Cuentas y trazar acciones afirmativas a favor de los habitantes de la comuna.

El 25 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo llevó a cabo la Mesa de Trabajo Por una Pensión Digna en Candelaria (Valle), con el fin de seguir trabajando por los Adultos Mayores

El 24 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo llevó a cabo una reunión con líderes y lideresas de la Comuna 19 de Cali, para rendir cuentas de la tarea legislativa del año 2016 en el Congreso, con el acompañamiento del Concejal Juan Carlos Olaya Ciro

El 21 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo, el Diputado Ramiro Rivera Villa, el Alcalde de Sevilla y la Secretaria Departamental de Cultura, se dieron cita en la Gobernación del Valle, para liderar la Cumbre por el Paisaje Cultural Cafetero

El 20 de febrero, la Representante a la Cámara Guillermina Bravo, dejó constancia del rechazo contundente del Partido MIRA a la agresión física de que fue objeto la Presidenta de la JAL de la Comuna 21 de Cali Eulalia Ordóñez, de parte de un dignatario que le golpeó la cara, haciéndola sangrar. “Estos hechos lamentables no se pueden permitir y ojalá para este caso se apliquen como debe ser, la Ley 1257 de 2008; la Ley 617 de 2000; y la Ley 734 de 2002 del Código Disciplinario”

El 18 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo anunció a la opinión pública como Presidenta de la Bancada Afro del Congreso, que fue aprobado en Cuarto Debate el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de la Población Afrocolombiana, lo que se convierte en una instancia que contará con más herramientas para trabajar por sus derechos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

El 14 de febrero, el Partido Político MIRA a través del Representante Carlos Eduardo Guevara, radicó un Proyecto de Ley que busca crear la inhabilidad perpetua para abusadores sexuales, la cual les impedirá ejercer cargos en ámbitos educativos o de cuidado, en instituciones públicas o privadas en el país.

La iniciativa también inhabilitará a las personas condenadas por proxenetismo, explotación sexual comercial de menor de edad, violencia intrafamiliar, mendicidad y tráfico de menores, e incesto. Este proyecto también crea el Registro Nacional de personas condenadas por estos delitos, el cual será administrado por parte de la Policía Nacional; será inmediato y sus certificaciones gratuitas.

El 14 de febrero, la Representante Guillermina Bravo realizó la Rendición de Cuentas /Adulto Mayor 2016, bajo el lema “La Experiencia también cuenta”.

El 11 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo estuvo compartiendo y escuchando a la comunidad del Corregimiento Bocas del Palo de Jamundí (Valle del Cauca), en donde realizó una Rendición de Cuentas de su trabajo por las Mujeres y la población Afrocolombiana

El 10 de febrero, el Representante Carlos Eduardo Guevara denunció que “Más de 16 mil tutelas presentadas por ciudadanos para reclamar su pensión, se han reportado como incidentes de desacato.

El 9 de febrero, la Representante Guillermina Bravo se reunió con la Secretaría Departamental del Partido MIRA, con el fin de organizar eventos para el mes de La Mujer

El 9 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo reconoció la importancia de la labor de los Periodistas que informan con objetividad y veracidad, para contribuir a establecer una mejor sociedad

El 9 de febrero, el Congresista Carlos Eduardo Guevara denunció que el interceptor Tunjuelo- Canoas le costará 38 mil millones de pesos más a Bogotá, a causa del fallo emitido por el Tribunal de Arbitramento que le dio la razón a Odebrecht ante la demanda interpuesta por esta polémica empresa contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

El 9 de febrero, la Representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, respaldó la iniciativa ciudadana de colombianos que residen en países como Estados Unidos, España, Canadá, Chile y Venezuela, quienes se concentraron en los consulados respectivos, con el fin de solicitar ante el Gobierno Colombiano la eliminación del Impuesto de Timbre, que se cobra sobre la expedición del pasaporte y otros trámites consulares.

El 7 de febrero la Congresista Guillermina Bravo entregó un balance de su trabajo por la Mujer en el año 2016

El 4 de febrero, la Representante Guillermina Bravo se reunió con una Asociación de Mujeres Emprendedoras en Tuluá (Valle), para realizar una Rendición de Cuentas del trabajo realizado en el 2016, en beneficio de las mujeres

El 4 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo se reunió con jóvenes en la ciudad de Cali, con el fin de motivarlos a trabajar activamente por sus derechos

El 4 de febrero, la Representante Guillermina Bravo compartió con la Asociación Familias Campesinas Desplazadas y Vulnerables La Marina ASFACADEV, en donde realizó una Rendición de Cuentas del trabajo que ha realizado desde el Congreso por las Mujeres Rurales

El 3 de febrero, el Gobierno Departamental del Valle en cabeza de la Secretaria de Cultura, la doctora Isabel Cristina Restrepo, se reunió con la Congresista Guillermina Bravo y el Diputado Ramiro Rivera, Representantes de la Bancada del Partido MIRA, ante la inminente evaluación de la UNESCO, que confirmaría o negaría para este año, la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero

El 3 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo presentó su Rendición de Cuentas 2016, del trabajo que ha venido realizando desde el Congreso, en beneficio de las mujeres

El 2 de febrero, la Congresista Guillermina Bravo anunció que NO apoyó y NO votó el artículo que eleva el IVA al 19%; y subrayó que NO es cierta la información que afirma lo contrario

El 1 de febrero, en Sesiones Extraordinarias de la Cámara durante la discusión de los proyectos de Acto Legislativo 002 de 2016, acumulado con el 003 de 2016, sobre Jurisdicción Especial de Paz, la congresista Guillermina Bravo sustentó dos de las proposiciones presentadas por el Partido MIRA. La primera, sobre el Artículo Transitorio 23 que tiene que ver con la responsabilidad de mando para que se aplique el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y la segunda, para la modificación del Artículo Transitorio 25, para que se le den garantías a las víctimas, porque no queda establecido realmente quién va a responder cuando una persona ajena al conflicto armado ha sido perjudicada en medio de la guerra

El 31 de enero, la Congresista Guillermina Bravo, quien se propuso impulsar acciones afirmativas con el fin de cumplir y dar a conocer los objetivos del Decenio Afrodescendientes 2015 – 2024, realizó la Rendición de Cuentas 2016/Afrocolombianos

El 28 de enero, la Congresista Guillermina Bravo asistió a la Gran Integración Familiar en el Parque Carlos Sarmiento Lora en la Ciudad de Tuluá (Valle), con el acompañamiento de líderes, lideresas y simpatizantes del Partido MIRA

El 28 de enero, la Representante Guillermina Bravo se reunió en Cartago (Valle), con líderes y lideresas del Partido MIRA del Norte del Valle, con el fin de trazar estrategias de trabajo para el 2017

El 28 de enero, la Congresista Guillermina Bravo pronunció su intervención en el Congreso de la República, durante el evento de Reconocimiento a Empresarios Afrocolombianos que han contribuido a la generación de empleo en el territorio nacional

El 27 de enero, el Congresista Carlos Eduardo Guevara, durante una mesa de trabajo con el gremio de taxistas de todo el país, discutió el proyecto de iniciativa ciudadana, frente a la necesidad de implementar las plataformas tecnológicas de transporte privado.

El 26 de enero, la Congresista Guillermina Bravo difundió la labor desarrollada desde la Cámara de Representantes en la Comuna No. 16 de Cali

El 26 de enero, la Congresista Guillermina Bravo realizó el segundo informe de la Rendición de Cuentas 2016/ Afrocolombianos

El 25 de enero, la Representante Guillermina Bravo realizó el primer informe de la Rendición de Cuentas 2016/ Afrocolombianos

El 24 de enero, la Representante Guillermina Bravo se reunió con líderes y lideresas de la Comuna 10 de Cali, con el fin de trazar estrategias de trabajo para el año 2017

El 23 de enero la Congresista Guillermina Bravo se reunió con líderes y lideresas del Partido MIRA de la Comuna No. 6 de Cali, con el fin de rendir cuentas de la labor desarrollada en el Congreso durante el año 2016

El 20 de enero, la Congresista Guillermina Bravo, presentó sus propuestas a favor de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, durante su Rendición de Cuentas 2016/ Afrocolombianos

El 19 de enero, en medio de una acalorada polémica entre Uber y los taxis amarillos, el Representante a la Cámara por la Comisión VI de Transporte y uno de los ponentes del Proyecto Uber, Carlos Eduardo Guevara, señaló que “Estamos frente a un panorama regulatorio caótico, porque la regulación debe ir encaminada a la protección del usuario; y la realidad es que existe una crisis en el modelo de transporte individual en el país, que obedece no sólo a las condiciones en la prestación del servicio, sino también a las condiciones laborales, salariales, al mismo estado de los vehículos y al nivel de intolerancia de algunos taxistas.

El 18 de enero, la Bancada del Partido MIRA del Valle del Cauca se reunió en Calima El Darién con los líderes y lideresas, con el fin de realizar la Rendición de Cuentas 2016

El 17 de enero, el Representante a la Cámara, Carlos Eduardo Guevara, como rechazo a la incineración de la que fue objeto un vehículo perteneciente a la plataforma de transporte virtual UBER, instó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que busquen una solución inmediata y definitiva al enfrentamiento entre el gremio de taxistas y plataformas virtuales de transporte como UBER, antes que ocurra una tragedia mayor en el país, ya que se está colocando en alto riesgo a la ciudadanía en general.

El 16 de enero, el Congresista Carlos Guevara denunció que “Medidas para colados en Transmilenio no han servido, porque en el 2016 se triplicaron las cifras de 70 mil diarios, lo que deja 4.200 millones de pesos en pérdidas.

El 15 de enero, nuestra Representante por el Valle del Cauca Guillermina Bravo se reunió con líderes y lideresas del Centro del Valle, con el fin de dar a conocer estrategias para el 2017.

El 14 de enero, nuestra Representante por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, llevó a cabo una Rendición de Cuentas para los Colombianos en el Exterior, en Denia (España)

El 13 de enero, el Congresista Carlos Guevara denunció que “Más de 500 mil colados cada año, le están quitando los cupos y los subsidios a las personas mas pobres del país, debido a que el Departamento Nacional de Planeación tiene más de 26 millones de registros desactualizados en la base del Sisbén”.

El 13 de enero, el Representante Carlos Guevara anunció que el Partido MIRA pidió a la Registraduría Nacional, que todo el sistema electoral habilite la posibilidad que las personas con discapacidad puedan depositar su voto.

El 13 de enero, el Congresista Carlos Guevara denunció que en el 2016 aproximadamente ocurrieron 14 accidentes diarios en el SITP. “¿Dónde está la auditoría a Transmilenio en revisión tecnomecánica?”

El 11 de enero, la Congresista Guillermina Bravo presentó su Rendición de Cuentas 2016, de su trabajo por las Mujeres, Afrocolombianos, Familia, Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores, Juventud, Salud, Paz y Medio Ambiente

El 9 de enero, la Congresista Guillermina Bravo, como Presidenta de la Bancada Afro del Congreso de la República, realizó actividades para cumplir con los objetivos del Decenio Afro 2015 – 2024

El 2 de enero, el Congresista Carlos Eduardo Guevara logró que el Ministerio de Minas respondiera a nuestra denuncia y aumentara oferta de gas en San Andrés y Providencia, ante inminente escasez en plena temporada turística.

El 2 de enero, el Congresista Carlos Guevara denunció que “La mayoría de buses de Transmilenio tienen más de quince años operando y el Gobierno Distrital les extendió la vida útil por 3 años más. ¡Un peligro!”

El 1 de enero, nuestra Congresista Ana Paola Agudelo hizo público su rechazo al decreto que incrementa injustificadamente el impuesto de timbre que encarece el pasaporte colombiano.

Labor de nuestros Concejales Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo

El 3 de abril, la Concejala Gloria Stella Díaz, solicitó al Alcalde Peñalosa la ampliación del plazo para pagar el impuesto predial por cuotas, debido a las innumerables quejas de los contribuyentes, la falta de información sobre los beneficios tributarios aprobados por el Concejo y las dificultades para liquidar el impuesto en la plataforma de Internet; además de los graves errores en el sistema liquidador de impuestos de Bogotá, que obligarían a los contribuyentes a pagar el predial hasta en un 100% más que el año anterior.

El 3 de abril, la Concejala Gloria Stella Díaz, tras protestas por demora de más 2 años, madrugó a acompañar a residentes de la avenida La Sirena a recibir obra de la calle 153, tramos Cra 7a y Cra 9.

El 3 de abril la Concejala Gloria Stella Díaz, advirtió que el Gobierno Nacional debe decretar “empleo de emergencia” para la reconstrucción de Mocoa y contratar a los mismos damnificados

El 1 de abril, los Concejales Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo, enviaron una carta al Alcalde Enrique Peñalosa, pidiendo suspender el aumento de tarifa de Transmilenio y SITP

El 30 de marzo, nuestra Concejala Gloria Stella Díaz hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación para destapar redes de pedófilos, por lo que señaló que el caso de Rafael Uribe Noguera no es el único; y que la pedofilia en las altas élites de éste país es una costumbre y esto ha hecho un caldo de cultivos en la sociedad.

El 30 de marzo, nuestra Concejala Gloria Stella Díaz se pronunció sobre la condena a Rafael Uribe Noguera y se unió a la indignación nacional, que esperaba 60 años de cárcel para el violador y asesino de la niña Yuliana Samboní.

El 27 de marzo, Gloria Stella Díaz denunció que conductores borrachos se están pasando la ley de su autoría por la faja, porque se están vendiendo licencias de conducción por tan sólo ciento treinta mil pesos y las autoridades no están ejerciendo control.

El 24 de marzo, nuestro Concejal Jairo Cardozo Salazar denunció que un informe del IDEAM revela contaminación atmosférica en Bogotá por encima de los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud OMS; y cuestionó que la Secretaría de Ambiente no ejerce vigilancia y control, por lo que es hora de declarar la Alerta Roja en la capital del país.

El 15 de marzo, la Concejala Gloria Stella Díaz señaló que “Es injusto para los usuarios el aumento de las tarifas del Transmilenio y el SITP, ya que el Alcalde Peñalosa no está pensando en los bogotanos, sino que prefiere privilegiar a los operadores, antes que a los usuarios.

El 14 de marzo, la Concejala Gloria Stella Díaz denunció que “Son injustos los cobros de impuesto predial para el estrato dos, ya que éstos no tienen acueducto y alcantarillado, ni les han normalizado ni legalizado los barrios”.

El 14 de marzo, el Concejal Jairo Cardozo señaló que la CRA Comisión de Regulación de Agua Potable, es un organismo absolutamente paquidérmico, al referirse a los retrasos en la implementación del nuevo esquema de aseo.

El 13 de marzo, la Concejala Gloria Stella Díaz, denunció que a pesar de no estar legalizados por parte del Distrito los barrios del borde oriental -vía a la Calera-, éste le aumentó a los propietarios el impuesto predial en un 1.800%, pasando en algunos casos de pagar 64 mil pesos, a un millón 275 mil pesos por este tributo.

El 7 de marzo, nuestro Concejal Jairo Cardozo denunció que “Vender la Empresa de Teléfonos de Bogotá es una muy mala decisión, porque el Distrito perderá la posibilidad de proyectar a Bogotá como una ciudad inteligente.

El 6 de marzo, la Concejala Gloria Stella Diaz exhortó a la Administración Distrital a tomar cartas en el asunto y a implementar medidas urgentes que frenen las alarmantes cifras de siniestralidad, debido al alto índice de víctimas de accidentes de tránsito del transporte público de Bogotá que se presentan cada año, donde se ve afectada en gran medida la población más vulnerable.

El 2 de marzo, la Concejala Gloria Stella Díaz, en debate de Control Político expresó que existen 3 aspectos fundamentales que nos conducen a afirmar que “En la Reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital, resultó peor el remedio que la enfermedad”. Primero: La sobreocupación de las salas de urgencias en las redes públicas y privadas. Segundo: Los problemas con las autorizaciones de tratamientos y la negación de medicamentos. Tercero: La ausencia de sanciones a las IPS y EPS, que reiteradamente vulneran el Derecho Fundamental a la Salud.

El 2 de marzo, la Concejala Gloria Stella Díaz, se pronunció sobre la situación de la Localidad de Suba, al no tener un alcalde en propiedad, debido al desgobierno y a la falta de gerencia, que afecta a un millón 200 mil habitantes de este sector de la ciudad.

El 28 de febrero, el Partido MIRA anunció que radicará un Proyecto de Ley para defender la Niñez en Colombia.

El 22 de febrero, la Concejala Gloria Stella Díaz, denunció que personas inescrupulosas están enviando correos a nombre del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), para defraudar a la ciudadanía con falsas fotomultas.

El 14 de febrero, la Concejala Gloria Stella Díaz participó en Gran Debate sobre labor del Alcalde Peñalosa, en “La Otra Cara”, de Cablenoticias, con los Concejales Roberto Hinestrosa y Holman Morris

El 9 de febrero, el Concejal Jairo Cardozo Salazar recibió el Galardón por la Paz de Colombia, como “Constructor para el Postconflicto”, otorgado por el Consejo Superior del Periodismo Latinoamericano, en “Reconocimiento a sus virtudes e invaluables servicios prestados al País, a su espíritu social y como Gran Defensor de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en pro de la construcción de la Paz en Colombia. Se trata del máximo galardón “MAGNA CRUZ BOLIVARIANA”, de la Legión Fraternal de las Naciones.

El 6 de febrero, la Concejala Gloria Stella Díaz advirtió que “Las personas víctimas de ácido deben recibir tratamientos completamente gratis y de manera prioritaria, incluso las cirugías reconstructivas y estéticas.

El 6 de febrero, la Concejala Gloria Stella Díaz, denunció que a pesar que existen las leyes 1639 de 2013 y 1773 de 2016, que protegen los derechos de las víctimas de ataques con ácido, las autoridades competentes y en especial las EPS, no brindan la debida atención a éstas y a sus familias, incumpliendo con las obligaciones frente a los tratamientos quirúrgicos, psicológicos y a las oportunidades laborales, entre otras.

El 2 de febrero, el Concejal Jairo Cardozo alertó que Bogotá no tiene plan de emergencia ante catástrofe, ya que a la fecha, es decir, 8 años después, de las 106 entidades que deben tener sus planes institucionales de respuesta a emergencias, sólo lo han presentado 31.

El 31 de enero, la Concejala Gloria Stella Díaz denunció que “Resulta indignante y llama la atención la desidia y el desinterés de la Administración Distrital para tratar a los niños víctimas de abuso sexual en el Distrito Capital”.

El 31 de enero, el Concejal Jairo Cardozo cuestionó que si los bogotanos pagamos con nuestros impuestos vigilancia de predios, ¿por qué los dejan invadir? Y señaló que la inseguridad y el vandalismo son las principales preocupaciones de los ciudadanos que a diario se enfrentan a los remanentes de obra.

El 30 de enero, el Concejal Jairo Cardozo en entrevista con El Espectador, se refirió a la inoperancia del Terminal del Norte, debido a la falta de vías para garantizar el acceso a la movilidad

El 30 de enero, el Concejal Jairo Cardozo advirtió sobre el incremento de remanentes de obra en Bogotá, (el espacio público que queda para ejecutar, luego de la construcción especialmente, de las diferentes fases de Transmilenio).

El 28 de enero, la Cabildante Gloria Stella Díaz, en entrevista a Séptimo Día con Manuel Teodoro, habló sobre “¿Qué está pasando con los Feminicidios en Colombia?”

El 26 de enero, el Concejal Jairo Cardozo denunció que el metro elevado no tiene estudios, por lo que las vigencias futuras aprobadas con estudios del metro subterráneo, no pueden ser utilizadas para el metro elevado.

El 25 de enero, la Bancada de Animalistas del Concejo de Bogotá, de la cual hace parte la Cabildante Gloria Stella Díaz, anunció un plantón frente a la Plaza de Toros de Santamaría en rechazo al maltrato animal, frente al anuncio del Alcalde Peñalosa de prohibir las manifestaciones antitaurinas.

El 24 de enero, luego de una investigación realizada por la Concejala Gloria Stella Díaz, se pudieron evidenciar los graves problemas de seguridad y abandono que se presentan en el cementerio Central, debido a las precarias condiciones en que se encuentran los mausoleos, por los constantes robos de las esculturas, adornos y las letras metálicas de este Monumento Nacional.

Debido a la denuncia de la Concejala Gloria Stella Díaz, el Alcalde Peñalosa escribió en su cuenta de Twitter: “Se logró el avance en la recuperación integral del Cementerio Central, con la limpieza técnica de más de 700 M2 del muro exterior”

El 24 de enero, el Concejal Jairo Cardozo señaló enfático que hay que erradicar el maltrato animal, debido a la situación que se presentó el domingo 22 de enero, donde más de once personas resultaron heridas ante las protestas de los animalistas por las corridas de toros.

El 24 de enero, la Concejala Gloria Stella Díaz acompañó una protesta pacífica de la comunidad del Barrio Mirandela, con el fin de convocar en el Concejo de Bogotá una mesa de trabajo donde hagan presencia todas las autoridades y los organismos de control, para analizar de manera profunda la decisión de la Administración Distrital, de construir un colegio en un parque que durante 28 años ha sido utilizado por la Administración y por los habitantes del sector, para beneficiar a adultos mayores y niños.

El 24 de enero, el Concejal Jairo Cardozo argumentó sobre el porqué el metro elevado deteriora urbanísticamente los centros de las ciudades

El 23 de enero nuestra Bancada del Concejo de Bogotá presentó su Rendición de Cuentas de la gestión realizada en el segundo semestre del año 2016.

El 23 de enero, la Concejala Gloria Stella Díaz denunció que las Comisarías de Familia no cuentan con médico psiquiatra y que es el Comisario de Familia, -quien por mandato legal debe ser un abogado-, el que ordena los tratamientos terapéuticos y reeducativos a las víctimas y a los agresores; lo cual resulta demasiado peligroso, ya que él no tiene la capacidad idónea, ni profesional, para dictaminar ésto.

El 23 de enero, la Concejala Gloria Stella Díaz llamó la atención de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social, -que es la que tiene bajo su rectoría las Comisarías de Familia-, con el fin que empiecen a atender a todas estas familias víctimas de maltrato intrafamiliar.

El 21 de enero, durante debate de control político presentado por el Concejo Distrital, con el fin de saber cómo está el metro para Bogotá, el Cabildante Jairo Cardozo señaló por qué no está de acuerdo con el metro elevado para la ciudad.

El 20 de enero, el Concejal Jairo Cardozo advirtió que el proceso del metro para Bogota está enredado, porque no es cierto que esté definido; porque no hay fuentes de financiación; y porque las que se obtuvieron a través de unas vigencias futuras, se hicieron con base en estudios para el metro subterráneo.

El 19 de enero, el Partido MIRA transmitió en directo por Canal Capital su Rendición de Cuentas, desde el Concejo de Bogotá

El 13 de enero, la Cabildante Gloria Stella Díaz señaló que el SITP Zonal, ocupa el primer lugar de siniestralidad vial en el Distrito Capital y que no responden ni el Transmilenio, ni el Sistema de Transporte Integrado Público.

El 12 de enero, el Concejal Jairo Cardozo manifestó su preocupación frente al presupuesto trazado en el Plan de Desarrollo, para el mantenimiento de los puentes peatonales en Bogotá

El 11 de enero, la Cabildante Gloria Stella Díaz cuestionó de injustificable el hecho que el Distrito no haya solucionado las denuncias acerca de los caninos fila brasilero que ya han atacado a cinco miembros de una misma familia.

El 6 de enero, la Concejala Gloria Stella Díaz solicitó atención inmediata al Hospital de Engativá y a Supersalud, debido a lo que llamó “Falta de atención y Humanidad”, para un paciente de la UCI a punto de morir

Labor de nuestros Ediles: Magola Delgado, Localidad 8, Kennedy; Emir López Piza, Localidad 7, Bosa; y Fabián Puentes, Localidad 10, Engativá.

El 4 de Abril, el Edil Fabián Puentes, hizo un llamado para solicitar pronta solución al servicio de los baños del Parque San Andrés

El 4 de abril, el Edil Fabián Puentes hizo acompañamiento a la presentación del Plan de Acción PPJ 2017, llevado a cabo por Juventudes MIRA en la Localidad de Engativá

El 3 de abril, el Edil Fabián Puentes, realizó una charla sobre el Nuevo Código de Policía, en el Barrio Garcés Navas

El 3 de abril, el Edil Emir López solicitó a la Alcaldía de Bosa la Unidad de Urgencias Veterinarias

El 1 de abril, la Edilesa Magola Delgado acompañó la socialización del Consejo de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia de la Localidad de Kennedy, junto con el Congresista Carlos Eduardo Guevara.

El 29 de marzo, la Edilesa Magola Delgado asistió al Primer Encuentro Local de Comunidades Religiosas en el Auditorio de la Alcaldía Local de Kennedy, con el fin de seguir trabajando por el respeto a la libertad de cultos.

El 27 de marzo, se realizó la Clausura de Sesiones Ordinarias en la Alcaldía de Engativá, con el acompañamiento de nuestro Presidente Carlos Alberto Baena y los Concejales Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo

El 23 de marzo, el Edil Fabián Puentes se reunió con la Comunidad del Barrio La Riviera, con el fin de hacer seguimiento en temas de Movilidad y Seguridad.

El 21 de marzo, se llevó a cabo una Sesión del Plan de Ordenamiento Territorial POT en Engativá, con el fin de discutir los temas de Movilidad y Antenas, entre otros, con el acompañamiento de la Alcaldía de Engativá, nuestro Presidente y Ex Senador Carlos Alberto Baena, el Congresista Carlos Guevara y el Cabildante Jairo Cardozo

El 16 de marzo, se llevó a cabo la Sesión de Juventud en la JAL de Engativá, con el fin de empoderar jóvenes para escalar en espacios de decisión, con el acompañamiento de nuestra Concejala Gloria Stella Díaz

El 16 de marzo, el Edil Fabián Puentes se reunió con nuestros líderes de Villa Gladys, con el fin de escuchar sus problemas y presentar prontas soluciones

El 14 de marzo, fue aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Acuerdo Local de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, en Bosa, Localidad No. 7

El 13 de marzo, se llevó a cabo en la JAL de Engativá una Sesión de Ambiente, con el fin de tratar el Estado de los Humedales, la Poda de Césped y la Recolección de Basuras, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente, la UAESP, la Empresa Aguas de Bogotá y el Jardín Botánico.

El 12 de marzo, tuvo lugar en el Barrio Ciudad Galán, la Rendición de Cuentas con la Edilesa Magola Delgado.

El 11 de marzo, en Audiencia Pública en Marsella, reiteramos que Plan Parcial Bavaria debe ser concertado con comunidad y con enfoque ambiental

El 10 de marzo, se llevó a cabo una Sesión de Seguimiento de Ampliación de la Avenida José Celestino Mutis en la JAL de Engativá, con el acompañamiento del IDU, el Alcalde Enrique Peñalosa y Movllidad, entre otros.

El 8 de marzo, el Partido Político MIRA celebró en la JAL de Engativá una Sesión con el tema: Mujer en Engativá, al reconocer su papel fundamental en la sociedad

El 7 de marzo, se celebró en la JAL de Engativá la Sesión de Integración Social, con el acompañamiento de la Alcaldía de Engativá

El 6 de marzo, se llevó a cabo en la JAL de Engativá una Sesión de Salud, con el acompañamiento de nuestra Concejala Gloria Stella Díaz

El 4 de marzo, fue nombrada como Vicepresidenta de la Localidad de Kennedy, nuestra Edilesa Magola Delgado

El 3 de marzo, en la JAL de Bosa ante los Ediles, el Edil Emir López inició lectura del Proyecto del Consejo Local de Libertad Religiosa.

El 3 de marzo, continuamos con mesa de trabajo en Kennedy con nuestra Edilesa Magola Delgado, resolviendo inquietudes por construcción Proyecto Torres de Timiza.

El 2 de marzo, se llevó a cabo en Engativá una Sesión de Educación, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Distrito y la Alcaldía de Bogotá con el fin de tratar temas de Deserción Escolar, Construcción de colegios y Retos Cuatrienio

El 1 de marzo, se llevó a cabo la Instalación de Sesiones Ordinarias en la JAL de Engativá, con el acompañamiento de la Alcaldesa Local de Engativá

El 27 de febrero, el Edil Fabián Puentes se sumó a la iniciativa de nuestro Presidente Carlos Alberto Baena, en contra de los abusos sexuales a menores

El 27 de febrero, el Edil Fabián Puentes acompañó la socialización del Nuevo Código de Policía en el Barrio Bosques de Mariana

El 24 de febrero, se realizó una sesión sobre la Proyección del Sector Cultural, en el marco del Plan de Desarrollo Local, en la JAL de Engativá

El 23 de febrero, se llevó a cabo en la JAL de Engativá una Mesa de Seguridad, con el acompañamiento de la Policía de Bogota, la Alcaldía de Engativá y vecinos del Barrio Villas de Granada.

El 22 de febrero, se llevó a cabo en la JAL de Engativá una mesa de trabajo, para tratar el tema de la pronta intervención para el Parque El Tapete y mejora en seguridad del Barrio Normandía, con el acompañamiento del Concejal Jairo Cardozo

El 20 de febrero, la Edilesa Magola Delgado estuvo con el Representante Carlos Guevara visitando nuestros líderes y conociendo las problemáticas de la comunidad de Kennedy

El 20 de febrero, nuestros ediles realizaron una gran labor por el Ambiente, en compañía de Juventudes MIRA

El 20 de febrero, nuestros ediles Magola Delgado y Emir Piza, realizaron una Salida Recreo Deportiva con la asistencia de los Adultos Mayores de 60 años de la Localidad de Kennedy.

El 19 de febrero, nuestro Edil Fabián Puentes acompañó a la Comunidad del Barrio Las Palmas en la entrega de cámaras y conformación del frente de seguridad con alarma comunitaria.

El 18 de febrero, nuestro Edil Fabián Puentes estuvo con la comunidad de Normandía en rechazo por posible construcción de un edificio en el Parque Ciudad de Bogotá

El 17 de febrero, el Edil Fabián Puentes se reunió con la comunidad del Barrio Las Ferias, con el fin de escuchar sus problemas y presentar soluciones

El 16 de febrero, el Edil Fabián Puentes participó en la Junta Zona de Seguridad UPZ 29 en la JAL de Engativá, con el acompañamiento de la Policía de Bogotá , la Alcaldia de Engativá, el Congresista Carlos Guevara y el Concejal Jairo Cardozo

El 16 de febrero, el Edil Fabián puentes participó en una Junta de Seguridad en la UPZ Minuto de Dios, con el acompañamiento de la Alcaldesa de Engativá y la Comunidad del Barrio La Serena

El 14 de febrero, la JAL de Engativá se reunió con los Secretarios de Gobierno de Bogotá y el Sector de Movilidad, para hablar de la problemática por el Traslado de Patios en Bachué y Bochica.

Debido a esta mesa de trabajo, se logró que la Alcaldía de Engativá buscara otras alternativas para el proyecto

El 12 de febrero, el Edil Fabián Puentes participó como Presidente de la JAL de Engativá en Audiencia Pública, en oposición a la reubicación de Patios de Movilidad en terrenos de ALO

El 10 de febrero, el Edil Fabián Puentes visitó el Grupo de Adulto Mayor Quintas de Santa Bárbara, con el fin de escuchar sus experiencias y aprendizajes

El 9 de febrero, el Edil Fabián Puentes celebró el Día del Periodista en representación de la JAL de Engativá, en compañía de los Medios Alternativos de Comunicación

El 9 de febrero, el Edil Fabián Puentes visitó a nuestros amigos de la Junta del Dorado Norte, con el fin de incentivar el Deporte, como Camino a la Convivencia Pacífica y al Respeto

El 8 de febrero, el Edil Fabián Puentes realizó control político a la Ejecución Presupuestal de Fortalecimiento a Medios Locales, con el acompañamiento de la Alcaldía de Engativá

El 8 de febrero, el Edil Fabián Puentes acompañó una Mesa Local de Protección y Bienestar Animal, realizada por la Alcaldía de Engativá

El 6 de febrero, el Edil Fabián Puentes participó en Desayuno de Trabajo, con periodistas de Medios Locales

El 24 de enero, Nuestro Representante Carlos Guevara y nuestros ediles hicieron acompañamiento a reunión de Juventudes MIRA en la Localidad de Kennedy





