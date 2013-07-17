Proyectos aprobados por Comité de Planificación en la Comuna 3 para el año 2014 con presupuesto de Situado Fiscal

ANEXO: PROYECTOS PRIORIZADOS Comité planificación: Mayo 14 de 2013
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
|
No
|
NOMBRE DEL PROYECTO
|
VALOR $
|
B.P./DEP.
|
1
|
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
82.500.000
|
05043388
DEPORTE
|
2
|
RECREACION A TRAVES DEL DEPORTE PARA GRUPOS POBLACIONALES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
78.671.520
|
05044117
DEPORTE
|
|
Valor de los proyectos de Deporte y Recreación
|
161.171.520
|
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAGMA
|
No
|
NOMBRE DEL PROYECTO
|
VALOR $
|
B.P./DEP.
|
1
|
RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE PARQUES Y ZONAS VERDES,
|
155.000.000
|
210-43730
DAGMA
|
|
Valor de los proyectos de Dagma
|
155.000.000
|
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
|
No
|
NOMBRE DEL PROYECTO
|
VALOR $
|
B.P./DEP.
|
1
|
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PUBLICO EN LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
329.997.990
|
24044537
BIENESTAR
|
2
|
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LOS COMITÉS EMPRESARIALES DE LAS JAC DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
50.000.000
|
07044571
BIENESTAR
|
3
|
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE ARTES YOFICIOS
|
55.000.000
|
07041376
BIENESTAR
|
4
|
CAPACITACION TECNICA PARA TRABAJO DIRIGIDO A JOVENES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
50.000.000
|
07044574
BIENESTAR
|
|
Valor de los proyectos de Desarrollo Territorial
|
484.997.990
|
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
|
No
|
NOMBRE DEL PROYECTO
|
VALOR $
|
B.P./DEP.
|
1
|
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y EXPRESIONES MULTICULTURALES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
140.000.000
|
06034712
CULTURA
|
2
|
CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES ESCOLARIZADOS DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
115.928.786
|
06034716
CULTURA
|
3
|
CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA JOVENES NO ESCOLARIZADOS Y ADULTOS DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI
|
66.000.060
|
06034721
CULTURA
|
|
Valor de los proyectos de Cultura y Turismo
|
321.928.846
|
PARA UN TOTAL EN PESOS DE: MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.123.098.356 )
One thought on “Proyectos aprobados por Comité de Planificación en la Comuna 3 para el año 2014 con presupuesto de Situado Fiscal”
acCWne It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the design. Could you tell me which style are you using? Or was it custom made?