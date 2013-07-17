Proyectos aprobados por Comité de Planificación en la Comuna 3 para el año 2014 con presupuesto de Situado Fiscal

ANEXO: PROYECTOS PRIORIZADOS Comité planificación:  Mayo 14 de 2013

 

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

 

No

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

 

VALOR $

 

B.P./DEP.

1

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

82.500.000

05043388

DEPORTE

2

RECREACION A TRAVES DEL DEPORTE PARA GRUPOS POBLACIONALES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

78.671.520

05044117

DEPORTE

 

 

Valor de los proyectos de Deporte y Recreación

 

161.171.520

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAGMA

 

No

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

 

VALOR $

 

B.P./DEP.

1

RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE PARQUES Y ZONAS VERDES,

155.000.000

210-43730

DAGMA

 

 

Valor de los proyectos de  Dagma

 

155.000.000

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

 

No

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

 

VALOR $

 

B.P./DEP.

1

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PUBLICO EN LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

329.997.990

24044537

BIENESTAR

2

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LOS COMITÉS EMPRESARIALES DE LAS JAC DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

50.000.000

07044571

BIENESTAR

3

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE ARTES YOFICIOS

55.000.000

07041376

BIENESTAR

4

CAPACITACION TECNICA PARA TRABAJO DIRIGIDO A JOVENES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

50.000.000

07044574

BIENESTAR

 

 

 Valor de los proyectos de Desarrollo Territorial

 

484.997.990

 

 

 

 

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

 

No

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

 

VALOR $

 

B.P./DEP.

1

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y EXPRESIONES MULTICULTURALES DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

140.000.000

06034712

CULTURA

2

CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES ESCOLARIZADOS DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

115.928.786

06034716

CULTURA

3

CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA JOVENES NO ESCOLARIZADOS Y ADULTOS DE LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI

66.000.060

06034721

CULTURA

 

 

Valor de los proyectos de Cultura y Turismo

 

321.928.846

 

 

 

 

PARA UN TOTAL EN PESOS DE:  MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.123.098.356 )

 

 

Comments

One thought on “Proyectos aprobados por Comité de Planificación en la Comuna 3 para el año 2014 con presupuesto de Situado Fiscal

  1. this site 15 Mayo, 2017 at 4:28 pm

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