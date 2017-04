Recuperación del sistema férreo – @caliescribecom

El Concejo Municipal está ó sesiones ordinarias, donde se analizan las dificultades que se presentan en la ciudad, con la movilidad y en especial con el cierre de la via a Buenaventura por Buga, que originó el debate sobre la carga pesada pasando por la ciudad y las dificultades en el oeste, norte y centro de Cali. En entrevista con Juan Carlos Olaya Concejal de Cali del Partido Político MIRA., nos habla del tren del pacifico, la rehabilitación de la línea férrea y del tren de cercanías para la ciudad.

¿Cuál es la propuesta de modernizar y poner a operar eficientemente el Ferrocarril del Pacifico?

“Si El Valle y Colombia desean ser competitivos y tener un comercio exterior más eficiente y fluido debe mejorar su transporte multimodal.”

Si El Valle y Colombia desean ser competitivos y tener un comercio exterior más eficiente y fluido debe mejorar su transporte multimodal a estándares internacionales en cada uno de los modos de tal manera que los 15 millones de toneladas anuales que se movilizan por el Puerto de Buenaventura más la proyección a futuro de nuevos cargamentos permitirán bajar costos y generar un mayor impacto positivo en el medio ambiente. Las carreteras las ha construidos, modernizado y les hace mantenimiento el estado. Como también los puertos y aeropuertos principales fueron algunos construidos y modernizados y entregados en concesión mientras que el Ferrocarril sigue siendo el mismo de trocha angosta de 91.4 cm y radios de curvatura de menos de 100 metros en algunos casos y pendientes altas lo que lo hace incompetitivo y de allí que en la práctica después de la liquidación de los Ferrocarriles de Colombia todas las empresas que han operado trayectos fracasado: TRANSPACIFICO, FERROCARRIL DEL OCCIDENTE, FERROCARRIL DEL OESTE Y ULTOMAMENTE EL FERROCARRIL DEL PACIFICO, por lo tanto la propuesta consiste en hacer por etapas utilizando el corredor férreo actual y con algunas variantes de diseño para hacer un gran canal interoceánico entre los puerto del norte, Santa Marta y Buenaventura, para movilizar no solamente el tráfico de cargas Colombiano si no el asiático y Europeo, que beneficiará a más de 14 departamentos y jalonará muchas industrias y creará grandes empleo productivo y un gran desarrollo empresarial y comercial que enriquecerá al comercio exterior, la vía se construirá en trocha estándar (143.5) para lograr velocidades comerciales mínimas de 60 km por hora para trenes de carga y más de 80 para trenes de pasajeros, la financiación podría hacerse por los mismo modelos que se ha hecho el estado con el sistema carretero, esto haría atractivo a las empresas estatales.

¿Cree que Cali debe hacerle un llamado de atención a la Nación para que haga la estructuración económica y técnica del Ferrocarril del Pacifico?

La recuperación del sistema férreo moderno que una al puerto con la ciudad de Buga y Cali

Las fuerzas vivas de la ciudad de Cali y del Valle como también los empresarios, industriales, deben unirse en un propósito común como es la recuperación del sistema férreo moderno que una al puerto con la ciudad de Buga y Cali a través de uno o varios túneles que no permitan pendientes menores del 2% y radios de curvatura mayores de 400 metros con el fin de aumentar la velocidad, acompañado de una logística de cargue y descargue que permitan a traer grandes volúmenes de carga a grandes distancias y a costos menores que el carretero y hacer tener otra alternativa de transporte que complemente el modo automotor y evitar incertidumbres sobre los derrumbes en la vía y paro de los transportadores que tanto han afectado cada año la economía del país, que bueno que el ferrocarril se modernizara como se ha hecho acertadamente con la carretera.

¿Este Ferrocarril del Pacifico considera usted que debe complementarse con el tren de cercanías que una a Cali con Palmira, con Buenaventura y con Jamundí y al mismo tiempo se utilice la línea férrea de la ciudad Cali?

Si, sería unas de las alternativas que al llevar las vías férreas a trocha estándar en la ciudad de Cali y resto de corredores se pudieran utilizar de día para pasajeros y de noche para movilizar carga como sucede en algunas ciudades del mundo, otra de las alternativas es que las vías férreas desde la ciudad de Cali y desde Yumbo hasta Jamundí y Palmira, se complementen con tren de cercanías y/o Tranvías para agilizar la movilidad de la ciudad y colocando terminales de transporte en los extremos de la misma,con esto se puede disminuir Ostensiblemente la entrada y salida de vehículos automotores y aumentar la movilidad automotor. Para ello sería necesario hacer un estudio de demanda de corredores y definir la solución más viable, y esta solución no afectaría el transporte público porque por el contrario se alimentarían mutuamente y la línea férrea haría de espina de pescado, que se alimentaría de los otros modos y también suministraría la carga y/o los pasajeros a los mismos. Ojalá que el proyecto corredor verde no vaya a quitar espacios a la vía férrea actual porque esta es la única gran opción de desembotellamiento de la ciudad de Cali porque la atraviesa de Sur, norte y oriente y con una variante del corredor Buenaventura- Buga- Palmira- Cali, se podrían articular el transporte regional férreo y el urbano con el resto de corredor hacía Popayán, lo importante por ahora es que los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal se preocupes por comenzar a recuperar los corredores férreos invadidos que son de uso público e inajenables y que por descuidos y abandono están en manos de particulares y que de no hacerlo terminaran invadiendo y apoderándose del corredor férreo de Buenaventura y Armenia .

¿Cómo considera que el Concejo de Cali pueda liderar esta iniciativa, donde debería unirse Alcalde, con gremios, ¿Parlamentarios, empresarios y por supuesto el Concejo de Cali?

Creo que los más importante es que todas la fuerzas vivas y cívicas de la ciudad, empresarios y comerciantes, industriales concienticemos y lideremos un proyecto ferroviario que haga parte del plan de desarrollo del próximo gobierno y que haya voluntad política por parte de las corporaciones públicas y los gobernantes para desarrollar el modo férreo que complementándose con el automotor permitirían bajar costos, hacer más eficiente el transporte y dejar de contaminar la ciudad.

¿Hay alguna evaluación para precisar el costo del daño en las vías públicas de la ciudad y en la infraestructura sanitaria, ante el paso de tracto mulas cuyo peso no pueden soportar las vías de la ciudad?

No la conozco, pero se puede determinar fácilmente teniendo en cuenta que las carreteras de la ciudad y sus puentes en infraestructura en general fueron construidas hace muchos años en su mayoría para que las cargas por equipo no superen las 30 toneladas y muchos son de una capacidad menor lo que implicaría con el paso constante un daño en dichas estructuras, pueden darse cuenta que si en las carreteras existen válvulas para el control de peso de los tracto camiones que no pasaría en la ciudad sin ningún control.

¿Qué llamado le hace usted como Concejal al Señor Alcalde de Cali al respecto?

Le recomendaría al alcalde Armitage, que lidere el tren eléctrico de cercanías que conectara en forma rápida, segura y economica la conexión con ciudades vecinas y lejanas como Tuluá, Cartago, Armenia, y que a la mayor brevedad pudiéramos tener un área metropolitana, conectada por transporte férreo y aumentar así la movilidad en la ciudad de Cali.

