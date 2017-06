Un semestre de Gestión Política con impacto social Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

El primer semestre de 2017 concluye con un escenario político complejo, en el que el pueblo colombiano requiere medidas de impacto social, para aliviar las cargas que deben sobrellevar las comunidades. En este marco, el Partido Político MIRA hace un balance de su gestión en la legislatura que termina en el Congreso y presenta al país beneficios concretos de alcance nacional e internacional.

En movilidad, el Partido MIRA logró una amnistía para infractores que NO sean debidamente notificados de comparendos mediante fotomultas, quienes podrán seguir accediendo a los descuentos establecidos en el Código de Tránsito por concepto de “pronto pago”. No es correcto que un conductor, quien no ha sido enterado de que le fue impuesta una multa, sea excluido del beneficio.

En servicios públicos, logramos que los costos de las revisiones de redes internas de servicios públicos como acueducto, energía y gas, así como medidores, no sean cobrados a los usuarios.

Por el adulto mayor, reforzamos las medidas de protección a esta población mediante diversas clases de sanciones, dependiendo de la gravedad del caso, para quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato o abandono, contra nuestros adultos mayores.

Por los colombianos en el exterior, conseguimos que los connacionales puedan obtener Libreta Militar definitiva – no provisional-, debido a que, con anterioridad, para ellos no era posible resolver la situación militar desde el territorio extranjero. Quienes estén en condición de remisos, exentos o inhábiles, podrán atender el trámite pagando un promedio de 40 dólares por el documento.

Esta gestión del Partido MIRA, que de tiempo atrás ha trabajado en materia de servicio militar y muchos otros asuntos relacionados con la Fuerza Pública, gestión promovida por el Ex Senador y miembro de la Dirección Nacional del Partido MIRA, el doctor Manuel Virgüez, también se complementa con un importante paquete de beneficios.

Entre ellos están el Servicio Militar Remunerado, gracias al cual los soldados ahora recibirán de un 30% a un 50% de un salario mínimo, o resolver la ruta administrativa para quienes quieran hacer objeción de conciencia, el cual es un derecho constitucional, entre otros beneficios.

A lo anterior se suman varios proyectos de ley que se encuentran en trámite, en beneficio y defensa de nuestra niñez y adolescencia, así como de la mujer colombiana. Valores, Servicio, Defensa de la Vida y Respeto, son la consigna con la que el Partido MIRA sigue avanzando.

Columna publicada en el diario impreso:

Relacionado

Comments